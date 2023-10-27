تحاكي هجمات حماس.. مناورات أمريكية كورية على الحدود الأكثر تحصيناً حول العالم

شفق نيوز / أعلن الجيش الكوري الجنوبي، يوم الجمعة، إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية مع نظيره الأمريكي هذا الأسبوع، لتعزيز قدرته على صد "هجمات مفاجئة من كوريا الشمالية على غرار هجوم حماس على إسرائيل"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتجري واشنطن وسيول، بانتظام تدريبات بالذخيرة الحية ومناورات أخرى، لكن تدريبات هذا الأسبوع تأتي بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأثار هجوم حماس مخاوف أمنية في كوريا الجنوبية، التي تشترك في الحدود الأكثر تحصينا في العالم مع منافستها كوريا الشمالية.

وفي هذا الصدد، قالت قيادة العمليات البرية في كوريا الجنوبية في بيان: "في محاكاة للرد على هجمات مدفعية مفاجئة محتملة للعدو على غرار حماس، هدفت التدريبات إلى إزالة مصادر استفزازات المدفعية بعيدة المدى للعدو".

ورأى خبراء، أن المدفعية بعيدة المدى المنتشرة في كوريا الشمالية يمكنها إطلاق نحو 16 ألف طلقة في الساعة في حالة نشوب صراع، مما يشكل تهديدا خطيرا لسيول التي تبعد حوالي 50 كم فقط عن الحدود.

في السياق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن المناورات التي بدأت الأربعاء الماضي، واستمرت 3 أيام، شارك فيها 5400 جندي كوري جنوبي وأمريكي.