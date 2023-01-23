تحاكي حرباً .. مناورة إسرائيلية أمريكية لاختبار جاهزية الجيشين بإشراف القيادة المركزية

شفق نيوز / أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انطلاق مناورة (Juniper Oak) مع القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM)، التي تختبر مدى الجاهزية الإسرائيلية الأميركية المشتركة، فيما سيتفقدها كبار قادة القيادة المركزية في الولايات المتحدة.

وستحاكي المناورة شن غارات على أهداف والتمرين على سيناريوهات معقدة، مع دمج أنظمة الاتصالات، والتحكم، والسيطرة المشتركة.

وستقوم السفن الصاروخية وغواصة تابعة لسلاح البحرية بمناورة بحرية مشتركة، مع حاملة طائرات أميركية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد سفن صاروخية من طراز ساعر 5 بالوقود في عرض البحر بواسطة ناقلة أميركية، من أجل توسيع نطاق ومساحات عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في الأوقات الروتينية وخلال الطوارئ.

وخلال المناورة، ستقوم الأسلحة الجوية، والبحرية والبرية، الإسرائيلية والأميركية، بإطلاق النار باتجاه الأهداف التي تحاكي التهديدات البحرية.

وسيؤدي سلاحا الجو الإسرائيلي والأميركي تدريبات على سياريوهات مختلفة بمشاركة العديد من الطائرات الحربية، وطائرات النقل، والطائرات المسيرة، وطائرات الاستطلاع والقاذفات الأميركية الثقيلة، وستلقي القنابل الحية في جنوب البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشارك في المناورة طائرات التزويد بالوقود الإسرائيلية من طراز "رام" وطائرات التزويد بالوقود المستقبلية لجيش الدفاع، وهي طائرات التزويد بالوقود الأميركية الثقيلة من طراز KC46، التي ستزود الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود على حد سواء.

ستقوم القوات البرية بتدريب مشترك، يشمل المناورات وإطلاق عشرات القذائف الصاروخية، حيث سيتم إطلاق قذائف صاروخية طويلة المدى من منظومة HIMARS الأميركية ومن منصات اسرائيلية.

وسيتفقد المناورة كبار قادة القيادة المركزية للولايات المتحدة.