"تجنبوا السفر إلى إيران".. الهند توجه رسالة تحذير لمواطنيها

احتجاجات في إيران (أ ف ب)

شفق نيوز- نيودلهي

أصدرت الحكومة الهندية، يوم الاثنين، إرشادات سفر جديدة دعت فيها مواطنيها إلى تجنب السفر "غير الضروري" إلى إيران، وذلك في ضوء الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وشددت الهند في بيان على ضرورة توخي الحذر بالنسبة للمواطنين الهنود والأشخاص من أصل هندي الموجودين حالياً داخل إيران، مطالبة إياهم بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات أو التجمعات والمظاهرات، ومتابعة المستجدات الأمنية بشكل مستمر.

وأوصت السلطات الهندية رعاياها بمتابعة الأخبار المحلية من كثب، والاطلاع بشكل منتظم على الموقع الإلكتروني لسفارة الهند في طهران، إضافة إلى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على التحديثات والإرشادات القنصلية اللازمة.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالتطورات الداخلية في إيران، مع تصاعد الاحتجاجات بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وبحسب تقديرات إيرانية، فإن حوالي 200 ألف هندي يسافرون سنوياً إلى إيران، أغلبهم لزيارة المراقد الشيعية في مدينة قم ومشهد.