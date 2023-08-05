تجمع شبابي يتحول لأعمال عنف وتخريب في نيويورك

شفق نيوز/ تحول تجمع شبابي في مدينة نيويورك، دعا له مواطن ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أعمال شغب وتخريب للممتلكات وإصابات دامية، استدعت تدخل أكثر من ألف شرطي لتفريقهم.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قام الشاب الأمريكي كاي سينات (21 عاماً) المؤثر عبر الشبكات الاجتماعية، أمس الجمعة، بدعوة متابعيه عبر "إنستغرام" لمقابلته في جنوب مانهاتن، حيث قال إنه سيوزع على الحاضرين خلال بث مباشر هدايا مختلفة، بينها خصوصاً أجهزة "بلاي ستايشن 5"، بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

واستجاب لهذه الدعوة ما لا يقل عن ألفيّ شاب حيث تجمعوا بسرعة كبيرة في منطقة يونيون سكوير، جنوب جزيرة مانهاتن، على أمل رؤية نجمهم كاي سينات، الذي لديه ملايين المتابعين على قناته عبر "تويتش" وحساباته على "يوتيوب" و"إنستغرام" والشبكات الاجتماعية.

وفجأة، ومن دون سبب ظاهر، بدأ الشباب في إلقاء مقذوفات من موقع قريب، مستهدفين أشخاصاً آخرين وعناصر الشرطة الذين انتشروا بسرعة بأعداد كبيرة.

كما أظهرت لقطات عرضتها قنوات التلفزيون أفراداً يحيطون بالسيارات ويعيقون حركتها ويصعدون إلى سقف سيارة دفع رباعي سوداء.

وقال رئيس شرطة مدينة نيويورك، جيفري مادري، خلال إيجاز صحفي مقتضب "رأيت شخصياً شباناً يمشون والدم ينزف من رأسهم ووجوههم، ورأيت شباناً يتعرضون لنوبات هلع وقلق وربو. كان الوضع خارجاً عن السيطرة".

وأضاف "احتجنا بعض الوقت لاستعادة السيطرة وسُجلت إصابات عدة في صفوف الشباب".

وفي نهاية اليوم، تمكن ألف شرطي من تفريق المسيرة.

وقال مادري إن الشرطة أجرت توقيفات عدة، وإن كاي سينات خضع للاستجواب في مركز للشرطة من دون أن يُحتجز رسمياً في الوقت الحالي.