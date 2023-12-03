تجمد طائرة ركاب نتيجة عاصفة ثلجية في ألمانيا

شفق نيوز/ تسببت عاصفة ثلجية شديدة ضربت ألمانيا وعددا من دول أوروبا، في إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار ميونيخ الدولي (ثاني أكبر مطار في البلاد)، يوم أمس السبت حتى صباح اليوم.

وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف طائرة متجمدة من طراز Cessna Citation X، حيث التصق ذيها وجزء كبير منها بالأرض بسبب الثلوج.

من جانبها، أفادت إدارة المطار بأن طائرة رجال الأعمال التابعة لشركة الطيران النمساوية Bairline، انقلبت على الجزء الخلفي من هيكلها والتصقت بالمدرج في مطار ميونيخ، بسبب الثلوج المتراكمة هناك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كما قال ممثل شركة Bairline: "هذه الطائرة هي بالفعل إحدى طائرات شركتنا، وكان سبب الحادث هو تساقط الثلوج بكثافة"، نافياً صحة الأخبار التي ذكرت أن الطائرة كانت ستتوجه إلى دبي، حيث تجري فعاليات مؤتمر المناخ COP28، المخصص لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكانت العواصف وظروف الطقس الشتوي، قد أثرت بشدة على خدمات السكك الحديدية، حيث توقفت المحطة الرئيسية، في ميونيخ، كما تأثرت الحركة بشكل كبير في ولاية "بافاريا" جنوب ألمانيا، كما تضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.