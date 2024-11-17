تجديد حبس مذيعة مصرية متهمة بالإتجار "بمخدر اغتصاب الفتيات"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الأحد، بأن الجهات التحقيقية تنظر في تجديد حبس المذيعة المصرية داليا فؤاد، المتهمة بالاتجار "لمخدر اغتصاب الفتيات (GHP)".

وتأتي القضية في إطار الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع، خاصة من العقاقير ذات التأثير الخطير على الشباب.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن التحريات أكدت تورط أحد العناصر الإجرامية (أجنبي الجنسية)، بمنطقة التجمع الخامس، في استيراد عقار "GHP" عبر مواقع إلكترونية بالخارج، وتهريبه داخل البلاد داخل عبوات عليها ملصقات لشركات النظافة، كوسيلة للتمويه.

وتم ضبط المتهم وبحوزته 180 لتراً من المخدر، كما أقر بنشاطه الإجرامي خلال التحقيقات.

وكذلك، تم تحديد وضبط المتهمة الأخرى، وهي صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ولها سجل جنائي، حيث تبين أنها تروج المخدر مقابل عائد مادي، وعُثر بحيازتها على زجاجة تحتوي على كمية من العقار وأقراص مخدرة.

أكد بيان الداخلية أن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تقدر بنحو 145 مليون جنيه.

كما شدد البيان على التزام الوزارة بمواصلة جهودها في رصد وإحباط عمليات تهريب المواد المخدرة وتوجيه ضربات استباقية لتجارها، بهدف الحفاظ على أمن المجتمع وصحة الشباب.