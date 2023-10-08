تجدد القصف من لبنان باتجاه اسرائيل

شفق نيوز/ تجدد القصف من لبنان باتجاه الجانب الإسرائيلي على الحدود، اليوم الأحد، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وجاء ذلك بعد إطلاق صاروخين من الجهة اللبنانية باتجاه مواقع العدو في مزارع شبعا.

وكان حزب الله اللبناني أعلن ، في وقت سابق اليوم، استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.