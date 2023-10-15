تجدد القصف بين حزب الله وإسرائيل وامريكا تجلي رعاياها من حيفا الى قبرص

شفق نيوز/ تجدد صباح اليوم الأحد، القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الاسرائيلي، في حين اعلنت السفارة الاميركية في اسرائيل إجلاء رعاياها من حيفا الى قبرص.

وقال مصدر في حزب الله بحسب قناة "الجزيرة"، إن "قوات الحزب قصفت قوات إسرائيلية في مستوطنة شتولا بالصواريخ"، مشيراً الى "تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوة إسرائيلية في شتولا".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي، إن "4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية".

ولاحقاً، اعلنت مصادر طبية اسرائيلية مقتل احد المصابين.

وفي السياق، قصفت القوات الإسرائيلية محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوبي لبنان.

وأغلق الجيش الإسرائيلي طرقا مؤدية لبلدات قرب الحدود مع لبنان وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

من جهتها، ذكرت رويترز، أن "السفارة الأمريكية بإسرائيل ستبدأ غدا إجلاء الراغبين من الأمريكيين وأقاربهم بحرا إلى قبرص من ميناء حيفا".

والى فلسطين افادت مصادر، بأن "نحو 300 ضحية وأكثر من ألف جريح وصلوا في خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية إلى مستشفيات قطاع غزة".