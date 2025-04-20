تجدد القصف الأمريكي على مواقع الحوثي في اليمن

شفق نيوز/ جددت المقاتلات الأمريكية، مساء الأحد، ضرباتها على مواقع وثكنات لجماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن.

وذكرت وسائل إعلامية، أن سلسلة غارات أمريكية استهدفت تحصينات ومنصات صواريخ للحوثيين في جزيرة كمران بالحديدة، وفي مديرية الجوبة جنوب مأرب، فيما هزّت انفجارات عنيفة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت الطائرات الحربية الأمريكية شنت ليل السبت موجة غارات جوية مكثفة قال الحوثيون إنها تجاوزت الأربعين غارة، استهدفت أربع محافظات يمنية تخضع لسيطرتهم، في واحدة من أعنف الهجمات منذ بداية الحملة الأمريكية منتصف مارس/آذار الماضي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شنّت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، قرابة ألف غارة جوية على مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين شمالي وغرب البلاد، وفق إحصاء الجماعة.