تجدد الغارات الأمريكية على الحوثيين في اليمن

شفق نيوز/‏ أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بتجدد الغارات الأمريكية على جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن.

وذكرت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين، أن غارة أمريكية استهدفت شرق مدينة صعدة شمالي اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن هذه الغارة.

وكانت القوات الأمريكية، شنت ليل الثلاثاء الأربعاء، سلسلة ضربات جوية وصفت بالأعنف ضد مواقع تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، تزامناً مع تحليق مكثّف للطيران الحربي فوق محافظة صعدة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ انفجارات عنيفة هزّت محيط مطار الحديدة جنوبي المحافظة، وسط أنباء عن استخدام قنابل ارتجاجية في هذه العمليات.

ووفقاً للمعلومات، استهدفت الغارات الأولى جزيرة كمران قبالة سواحل الحديدة، حيث يُعتقد بوجود منصّات لإطلاق الصواريخ، وكهوف ومستودعات أسلحة وعتاد.

وفي محافظة صعدة، كثّف الطيران الأمريكي طلعاته تزامناً مع استهداف مواقع للحوثيين، وسط أنباء عن توجيه ضربات إلى ورش تصنيع الصواريخ وقواعد سرّية في محافظتي عمران وصعدة.

على صعيد متّصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بنشر حاملة طائرات ثانية.

وأوضح المتحدّث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان أنّ حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى "هاري إس. ترومان" في مياه الخليج، في خطوة تهدف إلى "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي وردع أيّ عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة".

وفي السياق نفسه، أفاد بيان مقتضب لوزارة الدفاع الأمريكية بأنّ الوزير بيت هيغسيث أصدر أمراً بنشر طائرات حربية، دون الإشارة إلى طرازاتها. إلاّ أنّ مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، قالوا إنّ أربع قاذفات استراتيجية من طراز "بي-2" على الأقل نُقلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية بريطانية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".