تجدد الغارات الأمريكية على الحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً لمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة على منصة "أكس"، بأن "عدواناً أمريكياً جديداً استهدف بغارتين مديرية سحار في صعدة"، المعقل التقليدي للجماعة.

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن الأهداف التي طالتها الغارات ولا الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناجمة عنها.

وفي 15 آذار/ مارس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

بينما ردت الجماعة بالتأكيد على أن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، الحرب على قطاع غزة.

وحتى مساء الأحد الماضي، تم رصد عشرات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 55 شخصاً وإصابة 119 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.