تجدد الاشتباكات بين القوات الأذرية والأرمينية

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلامية، يوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

وذكرت وكالة رويترز، أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة تجدد الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في مواجهات هي الأعنف منذ 2020".

وكانت أرمينيا وأذربيجان، قد أفادتا أمس الثلاثاء، بوقوع اشتباكات حدودية واسعة النطاق أسفرت عن مقتل قوات أذربيجانية في أحدث اشتباكات بين الخصمين اللدودين.

وكانت هناك تقارير متكررة عن إطلاق النار على طول حدودهما المشتركة منذ نهاية حرب عام 2020 بين يريفان وباكو حول منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها.

وبعد حرب أولى أسفرت عن 30 ألف قتيل مطلع التسعينيات، تواجهت أرمينيا وأذربيجان في خريف عام 2020 للسيطرة على منطقة ناغورنو قره باغ الجبلية التي انفصلت عن أذربيجان بدعم من يريفان.

وأسفرت حرب عام 2020 عن مقتل نحو 6500 شخص وانتهت بهدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية. ورغم الهدنة الدبلوماسية الخجولة بين أرمينيا وأذربيجان، لا يزال التوتر على أشده بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.

ويبلغ كلا البلدين بانتظام عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجنود. وبوساطة من الاتحاد الأوروبي، تجري الدولتان مفاوضات للتوصل إلى معاهدة سلام.