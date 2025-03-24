تجاوزت ألف ضحية حتى الآن.. حوادث السير تفسد "نوروز إيران" هذا العام

شفق نيوز/ أعلن معاون وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئیسي، يوم الاثنين، تسجيل 301 حالة وفاة بحوادث سير بينها 243 في موقع الحادث، وإصابة 7561 شخصاً، خلال عطلة عيد نوروز.

وقال رئيسي في تصريح للتلفزيون الإيراني، إنه "منذ 15 آذار/ مارس وحتى يوم السبت 23 من الشهر نفسه، توفي 301 شخصاً، جراء حوادث السير، بينما أصيب 7561 آخرين بجروح".

وأوضح رئيسي، أن هناك انخفاضاً بعدد القتلى والجرحى بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خلال عطلة عيد نوروز.

كما حذر نائب وزير الصحة الإيراني من مخاطر تناول الأدوية المهدئة أثناء القيادة، مشيراً إلى أن الإحصاءات الرسمية تشمل الوفيات في موقع الحادث والمستشفيات، وليس فقط بيانات الشرطة الخاصة بالحوادث الفورية.

وقال: "إذا أردنا أن نعبر عن خطورة هذا الوضع بشكل ملموس أكثر، يكفي أن نتخيل أن ثلاث طائرات من طراز فوكر 100، كل منها تتسع لـ100 شخص، تحطمت في إيران"، مبيناً "وفياتنا تعادل وفيات ركاب ثلاث طائرات من طراز فوكر 100" وفق تعبيره.

وستستمر عطلة عيد نوروز في إيران حتى 4 من نيسان/ أبريل المقبل، وتتصاعد في الأيام المقبلة حركة السير في عموم البلاد، لا سيما باتجاه المدن الشمالية السياحية، مثل جيلان ومازندران واربيل ورشت وغيرها.