تجار مخدرات وعصابة خطف وتسليب بقبضة الداخلية العراقية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، القبض على خمسة تجار مخدرات بحوزتهم مواد مخدرة ومتفجرات وأسلحة في محافظة كربلاء، فيما أشارت إلى القبض على أفراد عصابة خطف وتسليب بحوزتهم وضبط مبلغ الفدية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مكافحة مخدرات كربلاء من القاء القبض على خمسة متاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وثلاث قنابل يدوية متفجرة واسلحة اخرى في كربلاء".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف عن جريمة المتاجرة بالمخدرات بموجب قرار قضائي".

وفي البصرة، قالت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها المتمثلة بخلية الصقور تلقت معلومات تتعلق بتعرض مواطن الى عملية خطف من قبل عصابة تمارس جرائم الخطف والتسليب بحق المواطنين وذلك في محافظة ذي قار .

وأضافت أنه تم على الفور أخذ الموافقات القضائية اللازمة وتشكيل فريق عمل استخباري وفني ترافقه قوة خاصة وبعد استكمال جميع اجراء التحريات الاستخبارية والفنية تمت متابعتهم وملاحقتهم في أكثر من محافظة، وبكمين محكم تم القاء القبض على افراد العصابة وذلك في محافظة البصرة، كما تم ضبط مبلغ الفدية الذي طلبته العصابة من ذوي المخطوف .

وأشارت إلى تدوين أقوال المتهمين الذين اعترفوا صراحة قيامهم بخطف المواطن وطلب الفدية لقاء اطلاق سراحه، كما احيل المتهمين الى الجهات التحقيقية استعداد لمثولهم امام القضاء.

وعرضت وكالة الاستخبارات، مقطع فيديو يظهر عملية الخطف والقبض على عصابة التسليب، ودعت المواطنين للابلاغ عن جميع الخارجين عن القانون في جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .