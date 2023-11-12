تتعلق بالسجناء والوقود.. تقارير "إسرائيلية" تتحدث عن اتفاق رهائن محتمل

شفق نيوز / نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، أنه تم إحراز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إنه "لن يناقش تفاصيل أي اتفاق محتمل"، الذي وفقا للقناة 12 الإخبارية، سيشمل إطلاق سراح ما بين 50 إلى 100 امرأة وطفل ومسن على مراحل خلال فترة توقف للقتال من ثلاثة إلى خمسة أيام".

وبحسب تقارير عن قنوات إخبارية، لم تذكر مصادرها، ستطلق إسرائيل سراح السجناء الفلسطينيين من النساء والقصر من سجونها، وستدرس السماح بدخول الوقود إلى غزة، مع احتفاظها بالحق في استئناف القتال بعد الاتفاق.

ونقلت وكالة رويترز، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إن "جهودا متعددة تبذل من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة".

وللأسبوع الثاني على التوالي، تجمع آلاف المتظاهرين، مساء السبت، أمام المقر العسكري المركزي في تل أبيب للتعبير عن إحباطهم من تدبير الحكومة الإسرائيلية لملف الرهائن المختطفين في غزة، وحثها على العمل لإطلاق سراحهم بشكل فوري.

وحمل المتظاهرون صور المختطفين واستمعوا إلى كلمات ألقاها أفراد أسرهم، في أكبر تجمع حاشد في إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، إضافة إلى اختطاف 239 شخصا، بينهم وأطفال ونساء وجنود.