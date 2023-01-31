تتضمن متى وكيف يحدث..  "استعدادات إسرائيلية لرد إيراني على هجوم المسيّرات"

شفق نيوز / كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادات إسرائيلية لرد إيراني محتمل بعد الهجمات الأخيرة على المنشآت الإيرانية، وتبحث متى وكيف يمكن أن يحدث هذا الرد.

وأشارت صحيفة (Times of Israel) الاسرائيلية، إلى أن "السلطات الأمنية الإسرائيلية تعقد اجتماعات لبحث إمكانية توجيه إيران لضربة على أراضي دول أخرى".

وذكرت شركة التلفزيون والراديو (KAN)، أن "تل أبيب تخشى من أن يصبح السائحون والمسؤولون والسفارات الإسرائيلية هدفاً لطهران".

وأعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، بأن "إسرائيل كانت وراء هجوم المسيّرات على موقع دفاعي إيراني في مدينة أصفهان مؤخراً".

وقالت الصحيفة: "إسرائيل نفذت هجوما خفيا بطائرات مسيرة على موقع دفاع إيراني في الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة وإسرائيل عن إمكانيات جديدة لكبح طموحات طهران النووية والعسكرية".