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تتصدرها امريكا.. ارتفاع اعداد وفيات كورونا عالمياً لأكثر من 4.4 ملايين حالة وفاة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-24T06:24:28+0000
تتصدرها امريكا.. ارتفاع اعداد وفيات كورونا عالمياً لأكثر من 4.4 ملايين حالة وفاة

شفق نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات لأكثر من 4.4 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 212.489.925 وإجمالي الوفيات 4.440.409.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جراء الفيروس بـ629390 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.935.277.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ574484 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.583.994.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 434756، وإجمالي إصابات 32.449.306.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ253155، وإجمالي إصابات 3.225.073.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197879 وإجمالي إصابات 2.142.153.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 173768، وإجمالي إصابات 6.672.373.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 132000، وإجمالي إصابات 6.555.419.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128795، وإجمالي إصابات 4.488.779.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 127214، وإجمالي إصابات 3.989.606.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 124315، وإجمالي إصابات 4.892.235.

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