تبعات زلزال إسطنبول.. تعطيل دوام المدارس والجامعات الحكومية والوقفية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والوقفية بإسطنبول، لليومين المقبلين، بسبب تبعات الزلزال الذي ضرب المدينة.

وأوضح وزير التعليم التركي، يوسف تكين، في منشور على منصة "أكس"، أن المدارس لم تشهد أي حوادث أو آثار سلبية نتيجة الزلزال.

وأضاف الوزير: "تماشياً مع الحاجة إلى مساحات آمنة، فإن حدائق مدارسنا مفتوحة لجميع المواطنين".

وتابع: "قررنا بالتعاون مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة، تعليق الدراسة في مدارسنا بإسطنبول يومي الخميس والجمعة".

بدوره، أعلن رئيس مجلس التعليم العالي، أرول أوزفار، تعليق الدراسة في الجامعات الحكومية والوقفية، الخميس والجمعة، بسبب تبعات الزلزال.

وأوضح أوزفار، في تصريح متلفز، أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع خسائر بشرية أو إصابات في الجامعات ولا خسائر مادية.

من جانبها، أعلنت ولاية إسطنبول منحها إجازة إدارية للأشخاص ذوي الإعاقة والموظفات الحوامل والأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن العاشرة العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الخميس والجمعة، باستثناء العاملين في مجال الصحة والأمن.

وعند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (9:49 ت.غ) ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا وتبعه عشرات هزات ارتدادية.

وأعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصاً بسبب حالات القفز من المنازل نتيجة الهلع، فيما لم يرد بلاغات عن خسائر بشرية.