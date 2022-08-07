تبادل لإطلاق الصواريخ بين اسرائيل و"الجهاد الاسلامي" بالتزامن مع الهدنة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-07T20:55:00+0000

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الأحد، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات على قطاع غزة، وذلك تزامنا مع دخول الهدنة بين تل أبيب وحركة "الجهاد الإسلامي" حيز التنفيذ. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن طائرة مسيرة بدون طيار هاجمت الليلة راجمة صواريخ تابعة لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة. كما أغار في وقت سابق على موقع لإطلاق قذائف مضادة للدروع تابع للحركة والتي كان موجها نحو إسرائيل. من جهتها أعلنت "سرايا القدس" قصف سيدروت بعد ربع ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

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