تبادل إطلاق صواريخ على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، بتبادل إطلاق صواريخ على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.

وأطلقت وفق تلك الوسائل، 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى في إسرائيل.

كما تم إطلاق قذيفتين من موقع إسرائيلي باتجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية.

وسمع دوي انفجارات في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان".

ونقلت قناة الجزيرة القطرية، عن مراسلها قوله، إن "المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 20 قذيفة باتجاه مرتفعات بلدة كفرشوبا اللبنانية الحدودية".

كما أطلقت القوات الإسرائيلية بحسب قناة "سكاي نيوز الإماراتية" قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل على حدود لبنان الجنوبية.

وأشارت إلى "انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة مسغاف عام الإسرائيلية على الحدود مع لبنان".

وذكرت أيضا في خبر عاجل أن "إسرائيل تعلن إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وسقطت جميعها في الأراضي اللبنانية".