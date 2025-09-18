تبادل جثث جديد بين روسيا وأوكرانيا: 1000 أوكراني مقابل 24 روسياً

شفق نيوز- موسكو

استعادت روسيا جثث 24 عسكريا روسيا سقطوا في المعارك خلال العملية العسكرية الروسية، كما سلمت كييف ألف جثة لجنود أوكرانيين.

وكتب المراسل الحربي في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ألكسندر كوتس على "تلغرام": "عملية تبادل جثث أخرى 1000 مقابل 24، في 18 أيلول/سبتمبر، سلمنا 1000 جثة أوكرانية أخرى وأعادوا إلينا جثث 24 بطلا".

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أو أي جهة روسية رسمية بيانا حول عملية التبادل حتى اللحظة.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي في 19 آب/أغسطس الماضي أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 1000 عسكري، وتسلمت منها جثث 19 عسكريا روسيا سقطوا في المعارك.