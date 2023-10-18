تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل على وقع دعوة سعودية أمريكية لرعاياهما بمغادرة لبنان

شفق نيوز/ تجدد القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، اليوم الأربعاء، على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، في وقت دعت فيه السعودية وامريكا رعاياهما الى مغادرة لبنان.

وأعلن حزب الله في بيان، أنّ "مقاتليه استهدفوا مركز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي، ومنظومة مراقبة واستطلاع، في تلة ‏الطحيّات جنوبي المنارة، مشيراً الى أنّ "استهداف قوات الاحتلال بالصواريخ الموجّهة أوقع عدداً من الإصابات بين قتيل وجريح".

كما أعلن الحزب أن "مقاتليه هاجموا مواقع جل العلّام، وثكنة زرعيت، وموقع البحري، الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة".‏

وأعلن حزب الله، في وقت سابق اليوم، "استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين، في موقع راميا على الحدود مع فلسطين بالصواريخ الموجهة".

وأفادت الميادين بأنّ "قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا، وأنّ قصفاً إسرائيلياً استهدف أيضاً محيط ميس الجبل قرب المستشفى الحكومي، بعد استهداف موقع المنارة العسكري بين حولا وميس الجبل".

كما استهدف حزب الله آليةً تابعةً للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

في السياق، دعت السفارة السعودية في لبنان رعاياها الى "مغادرة لبنان فوراً".

كما حثت السفارة الأميركية في بيروت "المواطنين الأمريكيين على عدم السفر إلى لبنان، وأوصت باتخاذ الترتيبات المناسبة لمغادرة البلاد".

وكتبت على منصة "اكس"، :"تظل الخيارات التجارية متاحة حاليًا. نوصي مواطني الولايات المتحدة الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ".