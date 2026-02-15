تايون: الصين هي التهديد الحقيقي للأمن

شفق نيوز - متابعة

قال وزير خارجية تايوان لين تشيا لونجج، يوم الاحد، في رد على تصريحات وزير الخارجية الصيني في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الصين هي التهديد الحقيقي للأمن، وإنها تدعي نفاقا أنها تدعم مبادئ الأمم المتحدة للسلام.

تعتبر الصين تايوان، الخاضعة لحكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها، وهو رأي ترفضه الحكومة التايوانية، قائلة إن شعب تايوان وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.

وحذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن أمس السبت، من أن بعض الدول "تحاول فصل تايوان عن الصين"، وألقى باللوم على اليابان في التوترات المتعلقة بالجزيرة، وشدد على أهمية التمسك بميثاق الأمم المتحدة.