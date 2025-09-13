تايوان تدق ناقوس الخطر: الصين تتهيأ لحرب كبرى لإقصاء أمريكا من آسيا

شفق نيوز-تايبيه

أفاد مسؤول تايواني، يوم السبت، بأن الصين تستعد للحرب بهدف ضم تايوان، وفي الوقت نفسه التأثير على نفوذ الولايات المتحدة في آسيا واستبدالها كقائد عالمي.

وأوضح تشيو تشوي تشنغ، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني، لمؤسسة التراث ومقرها واشنطن، أن "الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رفض منذ فترة طويلة التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان، والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها".

وأضاف، أن "الصين، في سعيها إلى الوحدة مع تايوان، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأميركي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستبدال الولايات المتحدة في نهاية المطاف كقائد عالمي من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يُطلق عليه الحلم الصيني".

وأشار إلى أن "بكين تستعد بنشاط للحرب وسلط الضوء على تكثيف النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة".

وقال: "إذا استولت الصين على تايوان بالقوة، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير متسلسل وتقويض توازن القوى الإقليمي، ويهدد بشكل مباشر أمن وازدهار الولايات المتحدة".

وأكد، أن "تايوان، المنتج الرائد في العالم للرقائق الإلكترونية المتطورة، هي مركز عالمي للتكنولوجيا الفائقة".

وتابع: "إذا تم المساس بدور تايوان في هذا المجال، فسيكون ذلك خسارة كبيرة للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وقطاع التكنولوجيا فيها".