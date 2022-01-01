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تايوان تحذر الصين من "المغامرة العسكرية"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-01T05:04:25+0000
تايوان تحذر الصين من "المغامرة العسكرية"

احتفلت رئيسة تايوان تساي إينغ وين بالعام الجديد بتوجيه رسالة إلى الصين قالت فيها إن الصراع العسكري ليس هو الحل.

وأضافت تساي في كلمتها بمناسبة العام الجديد والتي بثت مباشرة على فيسبوك: "يجب أن نذكّر سلطات بكين بعدم إساءة تقدير الموقف ومنع التوسع الداخلي "للمغامرة العسكرية".

وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، جزء من أراضيها وزادت من الضغط العسكري والدبلوماسي في العامين الماضيين لتأكيد مطالبها بالسيادة.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد في اليوم السابق قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الوحدة الكاملة "للوطن الأم" طموح مشترك بين الناس على جانبي مضيق تايوان.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وتعهدت مرارا بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها.

وقالت رئيسة تايوان في كلمتها: "الوسائل العسكرية ليست بالتأكيد خيارا لحل الخلافات عبر المضيق. الصراعات العسكرية ستؤثر على الاستقرار الاقتصادي.. الجانبان يتحملان على نحو مشترك مسؤولية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت أن موقف تايوان كان دائما هو "عدم الرضوخ عند مواجهة الضغط وعدم التهور عند تلقي الدعم".

وقالت إنه يتعين على كل من تايبه وبكين "العمل بجد للاهتمام بمستوى معيشة الناس وإدخال السكينة عليهم" من أجل إيجاد حلول سلمية للمشاكل سويا.

وقالت: "سوف نتمسك بسيادتنا ونصون قيم الحرية والديمقراطية وسندافع عن السيادة الإقليمية والأمن القومي ونحافظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

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