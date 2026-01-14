تايلند.. ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قطار شمال بانكوك إلى 96 شخصاً

شفق نيوز- بانكوك

أفادت وسائل إعلام تايلندية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب قطار شمال العاصمة بانكوك إلى 96 قتيلاً ومصاباً.

وقال مسؤولون حكوميون، إن "الحادث أدى إلى مصرع 32 شخصاً وإصابة 64 آخرين"، مرجّحين زيادة العدد.

ويتلقى معظم المصابين العلاج، فيما أقيم "مركز طوارئ" في موقع الحادث لتقديم المساعدة لركاب القطار الآخرين.

وقال موقع "ثاي بي بي أس وورلد" الإخباري في تايلاند، إن "القطار كان متجهاً من العاصمة بانكوك نحو شمال شرقي البلاد، وخرج عن سكته بعد سقوط رافعة بناء عليه".

ونقل الموقع عن رجال الشرطة، أن الرافعة تعمل في مشروع سكة حديدية فائق السرعة بمحافظة ناخون راتشاسيما، على بعد نحو 230 كيلومتراً شمال شرق بانكوك، حيث انهارت وسقطت على إحدى عربات القطار.

وذكر وزير النقل بيفات راتشاكيتبراكارن، في تصريح صحفي، أن "القطار كان يقل 195 شخصاً، وأنه أعطى الأوامر للتحقيق بالحادث"، بينما لفت رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، إلى أن مثل هذه الحوادث تقع "بشكل متكرر جداً".

ودعا رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، إلى تعديل القوانين ذات الصلة في البلاد، لوضع شركات البناء التي تتسبّب مراراً وتكراراً في الحوادث على "القائمة السوداء".