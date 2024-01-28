تاريخ "انفصالات" ولاية تكساس عن أمريكا ومخاوف الحرب الأهلية

شفق نيوز/ باتت مطالبات ولاية تكساس الأمريكية بالانفصال عن الولايات المتحدة تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الداخلي، حيث تتسرب مخاوف من اندلاع حرب أهلية بعد أن لاقى هذا الطرح تأييداً من 25 حاكماً لولايات أخرى.

وخلال اليومين الماضيين أخذت مطالبات تكساس بالانفصال مساحة واسعة في وسائل الإعلام وبين الأوساط السياسية والشعبية في الولايات المتحدة.

بدايات تكساس

وبالعودة إلى البدايات الأولى، فقد كانت تكساس جزءاً من المكسيك قبل أن تعلن استقلالها في عام 1836، لتصبح جمهورية تكساس، أي دولة مستقلة.

ثم انضمت تكساس إلى الولايات المتحدة في عام 1845، ولكنها انفصلت عنها في عام 1861 لتنضم إلى الكونفدرالية الأمريكية خلال الحرب الأهلية.

وأعيدت تكساس إلى الاتحاد في عام 1870، ولكنها استمرت في الحفاظ على هويتها التكساسية المميزة.

ويطالب بعض السكان في تكساس بالانفصال عن الولايات المتحدة لأسباب سياسية واقتصادية وثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور الأمريكي لا يحظر الانفصال، لكنه يعتبره غير قانوني بناء على قرار المحكمة العليا في عام 1869.

ويواجه الانفصال تحديات عملية كبيرة، مثل الحصول على اعتراف دولي وإنشاء نظام مالي ودفاعي مستقل.

الحزب الجمهوري في تكساس طالب بإجراء استفتاء على الانفصال في عام 2023، ولكن لم يحصل على دعم كاف من المجلس التشريعي.

وتعاني تكساس من توتر مع الرئيس جو بايدن بسبب سياسته تجاه الهجرة غير الشرعية، وترفض إزالة الحواجز التي بنتها على الحدود مع المكسيك.

مخاوف الحرب الأهلية

وكان الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، وحليف الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، قد أدلى بتعليق أمس الأول الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير الجاري حول احتمال أن تبدأ تكساس حرباً أهلية جديدة في الولايات المتحدة.

وخاض حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، معارك قانونية متعددة مع وزارة العدل بشأن أساليبه الرادعة للمهاجرين. وبينما تواجه الولايات المتحدة ارتفاعًا في عمليات العبور الحدودية غير القانونية، حاول أبوت صد المهاجرين، باستخدام الأسلاك الشائكة على طول أجزاء من الحدود الجنوبية وحاجز دائري عائم في نهر ريو غراندي. ووصفت إدارة بايدن هذه التكتيكات بأنها "خطيرة وقاسية".

وانحازت المحكمة العليا يوم الاثنين الماضي إلى إدارة بايدن في حكم بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، مما سمح لعملاء حرس الحدود الأمريكيين بإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها مسؤولو تكساس مؤقتًا بموجب أوامر أبوت أثناء استمرار التقاضي بشأن هذه القضية.

وما يزال الحكم يسمح لولاية تكساس بوضع المزيد من الأسلاك على طول الحدود، لكنه يمكّن الحكومة الفيدرالية من إزالتها عندما ترى ذلك ضروريًا.

رداً على ذلك، أصدر أبوت يوم الأربعاء الماضي بياناً أعلن فيه عزمه تحدي أمر المحكمة، مشيراً إلى "حق الدولة في الدفاع عن النفس" ضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود.

وبعد ذلك بوقت قصير، وقع حكام جمهوريون من 25 ولاية أخرى على خطاب يعربون فيه عن دعمهم لتكساس ضد حكم المحكمة، مما أثار مخاوف متجددة لدى الكثيرين بشأن حرب أهلية أمريكية جديدة.

كما اقترح العديد من الشخصيات الإعلامية المحافظة، بما في ذلك أمثال تيرينس ويليامز، وكارمين سابيا، وغراهام ألين، أن الحرب الأهلية قد تحدث قريبًا، لكنهم ألقوا باللوم على الرئيس جو بايدن.

بيان ميدفيديف "الخطير"

وأصدر ميدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بيانًا مطولًا على موقع "X" يوم الجمعة، قال فيه "هناك حالات معروفة في التاريخ عندما حاولت بعض الولايات الانفصال عن الاتحاد وتشكيل الكونفدرالية. وكانت النتيجة النهائية هي حرب أهلية دموية كلفت الآلاف والآلاف من الأرواح. وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تواجه أمريكا أزمة دستورية غير قابلة للحل، وتسقط لفترة طويلة في هاوية مواجهة مدنية جديدة، وربما أكثر تدميراً. سوف يحدق العالم، الذي يحبس أنفاسه، في الفوضى الأمريكية بخوف. حسنًا، إنها مشكلتهم على أي حال".

غير أن وزارة الخارجية الأمريكية، نفت في بيان لها صدر السبت في اليوم التالي لتصريح ميدفيديف خطورة تصريحات ميدفيديف المختلفة.

وكتب متحدث باسم الوزارة "نحن لا نأخذ ميدفيديف على محمل الجد. هذا هراء الكرملين المعتاد".

روسيا على الخط

ولقد تم طرح فكرة الحرب الأهلية في الولايات المتحدة من قبل المسؤولين الروس في أواخر الشهر الماضي، خلال ظهوره على التلفزيون الذي تديره الدولة، قال سيرجي ماركوف، وهو عالم سياسي مؤيد لبوتين ومستشار سابق للرئيس الروسي، إن مثل هذا التطور سيكون مفيدًا لروسيا وسيؤدي إلى انتهاء الصراع في أوكرانيا لصالحها في "أسبوع واحد".

وأضاف "نعلم أنه إذا بدأ شيء ما بالفعل في أمريكا، فإن الحرب الأهلية في أوكرانيا ستتوقف بعد أسبوع واحد. سيتسابق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوزني على طول الطريق هنا سيذهبان إلى الوسطاء ويقولان: دعونا نضع حدًا لكل هذا على الفور".

المصدر: وسائل إعلام