"تابعة لإسرائيل".. استهداف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، يوم الاثنين، بأن هجوماً استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية، مشيرة أنها كانت مدرجة على أنها "تابعة لإسرائيل".

وأوضحت "أمبري"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الاستهداف وقع "على بعد نحو 91 ميلاً بحرياً جنوب شرق عدن في اليمن"، مضيفة "أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة".

وأضافت الوكالة البريطانية أنه "لم يتم التأكد إذا ما كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة، وأن السفينة كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي".

ولفتت إلى أن "السفينة كانت مُدرجة على أنها تُدار من شركة زي أي أم لخدمات الشحن الإسرائيلية".

وأشارت في الوقت نفسه الى أنه "ربما كان ذلك إدراجاً قديماً، إذ لم تُدرج السفينة في مصادر أخرى".