أب يقتل زوجته وطفليه ثم ينتحر بولاية أمريكية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت الشرطة الأمريكية، يوم الأحد، بمقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفلان، في جريمة مأساوية ارتكبها الأب بحق عائلته في ولاية ألاباما.

وبحسب موقع "بيبول" وقع الحادث المأساوي في مدينة دافني بمقاطعة بولدوين، حيث عُثر على جميع الضحايا مصابين بطلقات نارية داخل منزلهم في وقت مبكر من صباح يوم 14 آب/ أغسطس الجاري.

ووفقاً لما صرح به الشريف أنتوني لوري، فقد تلقت السلطات بلاغاً من أحد أقارب العائلة يُعرب فيه عن قلقه بشأن سلامة أفرادها، وعند وصول الشرطة إلى المنزل حوالي الساعة 3:30 صباحاً، لم يرد أحد على طرق الباب، ما دفع الضباط للدخول عنوة ليجدوا العائلة مقتولة.

وأوضح الشريف في مؤتمر صحفي أن الحادث قد يكون نتيجة "خلاف عائلي تصاعد بشكل مأساوي"، وأكد أن الأدلة تشير إلى أن الأب، كينيث أونيل سميث جونيور (44 عاماً)، هو من أطلق النار على زوجته لارريكا جاينز سميث (41 عاماً) وطفليهما كريستيان (15 عاماً) وكينسلي (11 عاماً)، قبل أن ينتحر، مشيراً إلى العثور على سلاح ناري في مكان الجريمة.

وعبّر السكان المحليون عن صدمتهم من الحادث، حيث نظم الجيران وقفة تأبينية عفوية أمام المنزل ووضعوا الزهور، والدمى، والبطاقات، وكرة قدم كرمز لتكريم ذكرى الضحايا.

كما أبلغت الشرطة المدارس التي كان الطفلان يرتادانها، ليتسنى تقديم الدعم النفسي للطلاب والمعلمين بعد هذا الحدث المفجع.