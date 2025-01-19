أب يطلق النار على ابنته وزوجته ثم ينتحر في سوريا

شفق نيوز/ في جريمة مروعة شهدتها قرية لبّين بريف السويداء الغربي في سوريا، أطلق أب يدعى عز الدين أبو سرحان النار على ابنته الشابة ليليان أبو سرحان وزوجته هدايا أبو سرحان قبل أن يُعثر عليه مقتولاً في منزله، وسط ترجيحات بانتحاره بعد ارتكاب الجريمة، وفقاً لوسائل إعلام سورية.

وأثارت الحادثة صدمة كبيرة بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن ليليان (19 عاماً) كانت معروفة بطيبتها وحبها للحياة، مما جعل وقع الجريمة أكثر ألماً.

وفي تعليق مؤثر، نعت صديقتها نور الهدى ليليان قائلةً: "حبايب ادعوا لرفيقتي وجارتي بالرحمة، ليليان كانت بنت طيوبة وخلوقة، صاحبة قلب نظيف ومُحبّة للخير".

ونعى أهالي قرية لبين وآل أبو سرحان الشابة ليليان أبو سرحان، وأعلنوا أن مراسم الدفن ستُقام يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وعلّقت منصة "أمان"، وهي منظمة معنية بحماية حقوق النساء على الحادثة، مشيرةً إلى أن "هذه الجريمة ليست حالة فردية بل نتيجة ثقافة تعزز العنف وتجعل من العادات غطاءً للقمع والقتل".

وأضافت: "دماء ليليان لن تضيع سدى. قصتها ستظل شاهداً على الظلم، وستكون رمزاً لكل امرأة تناضل من أجل حياة كريمة".