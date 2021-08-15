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بإنزال جوي.. التحالف الدولي يطيح بأحد قادة داعش

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-15T10:08:04+0000
بإنزال جوي.. التحالف الدولي يطيح بأحد قادة داعش

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاحد، الإطاحة بـ"زعيم" لتنظيم داعش في ريف دير الزور الغربي.

وقالت "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات التحالف الدولي خلال عملية أمنية وإنزال جوي وبمساندتها تمكنت من إلقاء القبض على زعيم لداعش في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي".

وذكرت "قسد" بأن "الداعشي كان يخطط للتفجيرات والاغتيالات وتنظيم عمل خلايا داعش في مناطق شمال وشرق سوريا والحدود العراقية – السورية".

واكدت، "مصادرة كميات كبيرة من المتفجرات ومعدات وأسلحة ومستندات كانت بحوزة المعتقل".

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