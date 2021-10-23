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بأمر من أردوغان.. سفراء 10 دول بينهم الأمريكي أشخاصاً غير مرغوب بهم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-23T15:10:52+0000
بأمر من أردوغان.. سفراء 10 دول بينهم الأمريكي أشخاصاً غير مرغوب بهم

شفق نيوز/ أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، أوامره باعتبار سفراء 10 دول بينهم المانيا والولايات المتحدة أشخاصًا غير مرغوب فيهم ببلاده، على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء العشرة عن كافالا: "سيعرفون ويفهمون تركيا، في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا، سيغادرونها".

وأضاف: "فوضت الأمر لوزير خارجيتنا، ستتعامل على الفور مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة كأشخاص غير مرغوب بهم".

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، على إثر بيان مشترك طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.

وفي البيان الذي شاركته بعض هذه السفارات، ذكرت الدول أن قضية كافالا "تلقي بظلها على احترام الديمقراطية" في تركيا.

وشمل البيان كلاً من كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

يذكر أن كافالا اعتقل منذ أربع سنوات دون أن تتم إدانته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مثل كافالا، رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي، لمحاكمة هي الثالثة خلال أربع سنوات من الاحتجاز بتهمة التآمر على الحكومة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "هزلية".

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