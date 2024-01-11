بأمر قضائي.. البحرية الإيرانية تؤكد إيقاف ناقلة نفط "أمريكية" في خليج عمان

شفق نيوز/ أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الإيراني، يوم الخميس، أن قواتها قامت بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عُمان بأمر قضائي.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش، أن القوات البحرية للجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت بتوقيف ناقلة نفط أمريكية في مياه بحر عمان بأمر قضائي.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أفادت في بيان لها، في وقت سابق من اليوم الخميس، تعرضت ناقلة نفط للاختطاف في خليج عمان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت الهيئة التابعة للجيش البريطاني، في تقرير اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها تلقت بلاغًا بشأن حادث على بعد 50 ميلًا بحريًا، شرق سواحل سلطنة عمان.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية: "تلقّينا بلاغًا بشأن اعتلاء أشخاص ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، ولا نستطيع التواصل معها"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

في حين نقلت وكالة "رويترز" عن مذكرة صادرة عن "أمبري" قولها إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4-5 أشخاص مسلحين على بعد حوالي 50 ميلا إلى الشرق من صحار بسلطنة عمان.

وأضافت المذكرة أن المسلحين المشتبه بهم كانوا يرتدون زيا أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء.