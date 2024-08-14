بأكثر من 50 مليار دولار.. كشف تفاصيل صفقة أسلحة ‎أميركية لإسرائيل

شفق نيوز/ أفاد مسؤول دفاعي أميركي، يوم الأربعاء، بأن حجم المساعدات والمبيعات العسكرية الأميركية التي تمت الموافقة على تسليمها إلى إسرائيل بلغت أكثر من 50 مليارا و500 مليون دولار، وذلك منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح المسؤول الأميركي، أن 20 مليارا من المبيعات صادقت عليها الإدارة الأميركية في الساعات الماضية، شملت 50 مقاتلة حربية من الجيل الأخير للطائرات "أف-15" وصواريخ جوّ- جوّ من نوع "آمرامرز" وذخيرة مدفعية للدبابات الإسرائيلية فضلا عن عدد من الآليات العسكرية التكتيكية".

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، وافق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على بيع كل من:

طائرات إف-15 ومعدات بقيمة 19 مليار دولار تقريبا.

ذخائر دبابات قيمتها 774 مليون دولار.

ذخائر مدافع هاون متفجرة بما يزيد على 60 مليون دولار.

مركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار.

‎وسبق هذه الصفقة، إقرارُ الكونغرس الأميركي في أبريل/نيسان الماضي مساعدة عسكرية لإسرائيل بلغت حينها 26 مليارا و380 مليون دولار، أُضيف إليها لاحقا 4 مليارات دولار من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "ديفيد سلينغ" الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية.

‎هذا كله طبعا إلى جانب المساعدات العسكرية السنوية التي يقدمها البنتاغون إلى إسرائيل والتي تبلغ 3 مليارات و500 مليون دولار.