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بأغلبية ساحقة.. الحكومة الاسرائيلية تصدق في جلسة خاصة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-12T14:23:55+0000
بأغلبية ساحقة.. الحكومة الاسرائيلية تصدق في جلسة خاصة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

شفق نيوز/ صدقت الحكومة الاسرائيلية، يوم الأربعاء، وبأغلبية ساحقة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان. وذكرت وسائل اعلام دولية، أن "التصديق جاء في جلسة خاصة عقدتها الحكومة الإسرائيلية".

وفي السياق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ليس في صالح الامين العام لحزب الله حسن نصر الله".

وامس الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن رئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد والرئيس اللبناني ميشال عون أكدا استعداد الحكومتين للمضي قدما في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الذي وصفه بأنه "اختراق تاريخي".

وأضاف بايدن -في بيان أعقب اتصاله بعون ولبيد كلا على حدة- أن على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما والعمل على تنفيذ الاتفاق، مشددا على أن الطاقة شرق المتوسط يجب أن تكون أداة للتعاون والاستقرار والأمن وليس للصراع.

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