بإعلانه صلاحيات جديدة.. قيس سعيد يحكم قبضته على تونس

شفق نيوز / أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين (التنفيذية والتشريعية) في البلاد.

ويتعلق الأمر الرئاسي الجديد، لقيس سعيد، بـ"التدابير الاستثنائية" والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، وفقا للنظام السياسي السائد في تونس.

وجاء في الأمر الرئاسي، أن "رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها".

ونص الأمر على أن "الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

وهناك مهام رئيسة يمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.