سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بإعلانه صلاحيات جديدة.. قيس سعيد يحكم قبضته على تونس

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-22T20:10:26+0000
بإعلانه صلاحيات جديدة.. قيس سعيد يحكم قبضته على تونس

شفق نيوز / أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين (التنفيذية والتشريعية) في البلاد.

ويتعلق الأمر الرئاسي الجديد، لقيس سعيد، بـ"التدابير الاستثنائية" والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، وفقا للنظام السياسي السائد في تونس.

وجاء في الأمر الرئاسي، أن "رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها".

ونص الأمر على أن "الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

وهناك مهام رئيسة يمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.

related

الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويرفع الحصانة عن النواب

Date: 2021-07-25 20:49:02
الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويرفع الحصانة عن النواب

محاولة تسميم الرئيس التونسي عبر ظرف

Date: 2021-01-27 18:07:05
محاولة تسميم الرئيس التونسي عبر ظرف

قيس سعيد رئيسا لتونس

Date: 2019-10-13 22:37:31
قيس سعيد رئيسا لتونس

انقلاب أم ثورة؟.. تفاصيل لما يجري في تونس

Date: 2021-07-26 12:37:11
انقلاب أم ثورة؟.. تفاصيل لما يجري في تونس

الرئيس التونسي يعطّل الحياة العامة لمدة يومين

Date: 2021-07-26 18:06:22
الرئيس التونسي يعطّل الحياة العامة لمدة يومين

البحر المتوسط يبتلع 83 مهاجراً

Date: 2019-07-04 16:57:59
البحر المتوسط يبتلع 83 مهاجراً

قورن بمثيله في العراق ويحمل مشروعاً ثورياً.. ماذا تعرف عن الحشد الشعبي التونسي؟

Date: 2021-08-18 19:39:00
قورن بمثيله في العراق ويحمل مشروعاً ثورياً.. ماذا تعرف عن الحشد الشعبي التونسي؟

فيديو جديد لـ"داعش" يهدد أمن دولة عربية

Date: 2019-07-17 12:14:16
فيديو جديد لـ"داعش" يهدد أمن دولة عربية