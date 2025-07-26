بأسنانه.. سوري يقطع أذن إسرائيلي في شاطئ يوناني

شفق نيوز- أثنيا

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بتعرض سائح إسرائيلي لإصابة بالغة في أذنه بعد مشاجرة مع عدد من المهاجرين السوريين على شاطئ قرب العاصمة اليونانية أثينا.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أحد المهاجرين السوريين قام بعضّ أذن السائح الإسرائيلي وقطع جزء منها خلال الشجار، الذي اندلع على خلفية ترديد السوريين هتافات مؤيدة لفلسطين.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن السائح الإسرائيلي أصيب بجروح بالغة في أذنه، فيما ألقت السلطات اليونانية القبض على المهاجم السوري.

ونوهت إلى أنه تم أُلقي القبض أيضاً على السائح الإسرائيلي المصاب، الذي قدّم المهاجم شكوى ضده بتهمة "التصريحات العنصرية"، وهو الآن في المستشفى تحت الحراسة.

وجاء هذا الحادث، بعد يوم من أول لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين منذ 25 عاماً في العاصمة الفرنسية باريس لمحاولة احتواء التصعيد في الجنوب السوري.