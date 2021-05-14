بأربع لغات.. ماكرون يناشد الفلسطينيين والإسرائيليين "وقف العنف"

شفق نيوز/ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إلى وقف دوامة العنف في الشرق الأوسط وضرورة الحوار.

وكتب ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة به بأربع لغات (العبرية والعربية والانجليزية والفرنسية): "يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط. أناشد بقوة من أجل وقف إطلاق النار والحوار. أنادي للهدوء والسلام".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا هجمات المدفعية والقصف الجوي الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 115 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 600 شخص.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات.