بأربع جرائم فقط.. اعتقال نحو 270 متهماً خلال ثلاثة أشهر في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال نحو 270 متهماً خلال الثلاثة أشهر الماضية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 269 شخصاً في عموم المحافظة، متهمين بارتكاب أربع جرائم وهي السرقة، والخطف، والتسليب، والجرائم الأخلاقية".

وبين المصدر، أن "جرائم السرقة كانت في الصدارة، بينما أدناها جرائم الخطف، فيما سجلت الجرائم الأخلاقية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث تم تسجيل 30 جريمة غير أخلاقية، بمعدل 10 جرائم في الشهر الواحد ".