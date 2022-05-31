بينيت يتهم إيران بسرقة وثائق لوكالة الطاقة الذرية

شفق نيوز/ اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إيران بسرقة وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدامها من أجل إخفاء أدلة في إطار برنامجها النووي.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر" إن إيران "سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه المعلومات للإفلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش" المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأرفق بينيت في تغريدته روابط إلى وثائق عدة باللغة الفارسية، قدمت على أنها سرية ومترجمة إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى صور.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل أيام أن إيران استحصلت على وثائق سرية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ"التهرب" من تحقيقات الوكالة بشأن أنشطتها السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها، كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخباراتية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.