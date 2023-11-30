بينهن ناشطة إيرانية.. "فاينانشال تايمز" تختار أكثر النساء تأثير في العالم لهذا العام

شفق نيوز/ اختارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، 25 امرأة من مختلف دول العالم ضمن قائمة النساء الأكثر تأثيراً خلال العام 2023، من بينهن ناشطة إيرانية.

وضمّت القائمة 25 سيدة، ينشطن في مجالات حقوقية واقتصادية، بجانب نجمات في مجال والتمثيل والموسيقى والرياضة والرواية والعلوم والكيمياء.

ووصفت "فاينانشال تايمز" عضوات القائمة بأنهن يملكن التأثير والقدرة على الإقناع والدعوة إلى التغيير وتخيل طرق أفضل للقيام بالمهام والواجبات.

أدوار نضالية

ووقع الاختيار على الناشطة الإيرانية جرجس محمدي "لدورها في النضال من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل حقوق المرأة، ومناهضة عقوبة الحبس الانفرادي والعزلة الشديدة التي تفرضها الجمهورية الإيرانية الإسلامية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "محمدي هي ثاني امرأة إيرانية، بعد المحامية والكاتبة شيرين عبادي، تفوز بجائزة نوبل. إنها رسالة قوية للعالم".

وأوضحت الصحيفة أن مشروع الاختيار وإعداده، جرى على مدى أشهر، بالتشاور مع مئات من صحفييها عبر عشرات المكاتب، ومع القراء وعدد من القادة.

وقالت إن "النتيجة النهائية هي قائمة مليئة بالنساء اللاتي حصلن على أوسمة مرموقة، ولكن حتى جوائز نوبل وبوليتزر وغرامي وكأس العالم تفشل في التقاط الطبيعة المتعددة الأوجه لعملهن".

وشملت القائمة مارجوت روبي، التي وصفتها الصحيفة بأنها واحدة من أكبر نجوم السينما، حيث تدير واحدة من أشهر شركات هوليوود.

كما ضمت القائمة الكاتبة الفائزة بجائزة بوليتزر باربرا كينغسولفر، بجانب مصممة ومنتجة الأزياء، فيبي فيلو.

وجاءت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني، ضمن قائمة "فاينانشال تايمز"، للنساء الأكثر تأثيراً لعام 2023، ووصفت الصحيفة " زيلينسكا، بأنها مثل زوجها، أصبحت رمزاً عالمياً للمرونة والنضال من أجل الحرية، وأثنت الصحيفة على عملها الذي يسلط الضوء على معاناة وترحيل الأطفال الأوكرانيين من قبل روسيا".

وتابع تقرير الصحيفة "يتعين على العالم الآن أن يستمع إلى زيلينسكا وأن يمنح أوكرانيا ما تحتاجه لهزيمة روسيا وإنهاء المعاناة".

حضور أفريقي

ولم تغب القارة الأفريقية عن القائمة، حيث وقع الاختيار على الكاتبة والأكاديمية النيجيرية، لولا شونين، لدورها في بث المعرفة، بخاصة من خلال مهرجان آكي للفنون والكتاب، الذي أسسته عام 2013، ليجمع سنوياً، كتّاباً من جميع أنحاء القارة الأفريقية لإجراء محادثات ثقافية وفكرية.

وحلّت الممثلة والمغنية الهندية علياء بهات ضمن القائمة، وأرجع تقرير الصحيفة اختيارها لكونها "حققت نجاحاً كبيراً في بوليوود، جعل أحد أفلامها ثالث أعلى الأفلام ربحاً في التاريخ الهندي".

قيادة حكيمة

وجاءت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ضمن القائمة، حيث أشارت "فاينانشال تايمز"، إلى أن أورسولا "تمكنت من التغلب على المتطلبات اليومية لقيادة المفوضية الأوروبية بمهارة ورشاقة رائعتين، وكسرت الحواجز كأول رئيسة لها".

وتابعت الصحيفة، "لعبت أورسولا دوراً فعالاً في الاستجابة الجماعية للحرب الروسية غير العادلة على أوكرانيا، بدءاً من العقوبات القوية المفروضة على روسيا، إلى المساعدات الاقتصادية والأمنية الأوروبية القوية لأوكرانيا، بما في ذلك اقتراحها بإنشاء مرفق جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو".

وضمت القائمة كلاً من الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مؤسسة OpenAI، ميرا موراتي، والممثلة والنقابية فران دريشر، والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، بالإضافة إلى الاقتصادية والأكاديمية جانيت ترونكال.

كما ضمت القائمة وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، والأكاديمية ورائدة الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية، ليزا دايسون، والمديرة التنفيذية في UPS كارول تومي، والرئيس التنفيذي لشركة سنتوري للمشروبات والأغذية اليابانية، ماكيكو أونو، فضلا عن وزيرة البيئة وتغير المناخ في البرازيل، مارينا سيلفا.

وحجزت مصممة ومنتجة الأزياء ماري كلير دافيو مكانا لها في القائمة، بجانب نجمة التنس كوكو جوف، والقانونية والموظفة الأممية إليزابيث ماروما مريما، بالإضافة إلى لاعبة كرة القدم الأسبانية جيني هيرموسو، والناشطة التايوانية والموظفة السابقة في الحزب التقدمي الديمقراطي، تشين شين جو لدورها في مناهضة التحرش.