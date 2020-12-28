بينهم 57 عراقياً.. انقاذ عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة حقوقية، اليوم الاثنين، بأن السلطات التركية انقذت عشرات المهاجرين من الغرق في بحر ايجة بينهم 57 عراقياُ

وقالت مؤسسة لوتكة (القمة) المدافعة عن حقوق الانسان، في بيان لها ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها علمت من خلال متابعاتها أن حراس السواحل الاتراك انقذوا على دفعتين 30 مهاجراً قامت اليونان برميهم على الحدود البحرية التركية.

وجاء في البيان أن العملية الاولى شملت انقاذ 26 مهاجراً من حدود كوسادايا في آيدن ونقلهم الى اليابسة، فيما قام فريق ثان من خفر السواحل الاتراك بعد ارسالهم الى بوزون في موغلا، بانقاذ مجموعة اخرى من المهاجرين تم رميهم من قبل اليونان بالطريقة نفسها من الحدود اليونانية.

ونقل البيان عن ممثل المؤسسة قوله، إنه في الوقت نفسه، قامت قوات الجندرمة التركية بانقاذ 124 مهاجراً من بحر ايجة، موضحاً أن المهاجرين كانوا 57 عراقياً و51 سورياً و12 ايرانياً مع 4 مهاجرين افغان.

وأضاف البيان أن القوات التركية احتجزت 3 اشخاص مشتبه فيهم، مبيناً انها تشتبه في انهم من المهربين.

يذكر أن تركيا اصبحت ممراً للمهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إلى اوروبا، ممنين النفس بالحصول على بناء حياة افضل لانفسهم.