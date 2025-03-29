بينهم وزير كوردي ومسيحية.. الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة

شفق نيوز/ قدم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي تكونت من 22 وزيراً.

وقال الشرع في كلمته خلال مراسم الإعلان عن الحكومة في قصر الشعب: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة."

وجاءت التشكيلة الوزارية على الشكل التالي:

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني

وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة

وزير الداخلية أنس خطاب

وزير العدل مظهر الويس

وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري

وزير التعليم العالي مروان الحلبي

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات

وزير الطاقة محمد البشير

وزير المالية محمد يسر برنية

وزير الاقتصاد نضال الشعار

وزير الصحة مصعب نزال العلي

وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل

وزير الزراعة أمجد بدر

وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو

وزير الأشغال والإسكان مصطفى عبد الرزاق

وزير الثقافة محمد صالح

وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض

وزير السياحة مازن الصالحاني

وزير التنمية محمد اسكاف

وزير النقل يعرب بدر

وزير الإعلام حمزة مصطفى

وقال مصدر حكومي سوري لوكالة شفق نيوز، إن التشكيلة الحكومة شهدت حصول الكورد على حقيبة وزارية، وهي منصب وزير التربية لمحمد عبد الرحمن تركو، والذي ينحدر من مدينة عفرين.

كذلك، جرى تعيين هند قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد.