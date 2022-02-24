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بينهم وزراء ومدير مكتب بوتين.. أوروبا تفرض عقوبات ضد شخصيات روسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T07:43:17+0000
بينهم وزراء ومدير مكتب بوتين.. أوروبا تفرض عقوبات ضد شخصيات روسية

شفق نيوز/ فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عقوبات على العديد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نُشر فإن أسماء شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدرجة على لائحة العقوبات.

وإلى جانب شويغو، تضمنت لائحة العقوبات، رئيس مكتب بوتين أنطون فاينو ونائبي رئيس الوزراء مارات خوسنولين ويوريفيتش غريغورينكو ووزير الاقتصاد والتنمية ماكسيم غيناديفيتش.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".

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