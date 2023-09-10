بينهم نساء.. إيران تعزز فريق مبعوثيها التجاريين حول العالم

شفق نيوز/ كشف مسؤول إيراني، يوم الأحد، بأن لبلاده 30 مبعوثا تجاريا في الخارج مع حلول نهاية العام الفارسي الحالي (20 اذار/مارس 2024)، بعدما وصل عددهم الآن الى 17 بما في ذلك في العراق والإمارات ولبنان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية عن مسؤول في منظمة ترويج التجارة الايرانية، قوله إنه من المقرر ارسال ما يصل الى 30 ملحقا تجاريا إلى الخارج بحلول نهاية العام الفارسي الحالي، وان سيدتين إيرانيتين سيتم تعينهما كمبعوثتين تجاريتين في الخارج لاول مرة.

وبحسب محمد رجب نجاد، وهو رئيس قسم الملحقيات التجارية في منظمة ترويج التجارة الايرانية، فان هؤلاء المبعوثين التجاريين هم من خبراء وزارات النفط والاقتصاد والزراعة والصناعة.

واشار نجاد الى ان العدد الحالي للملحقين التجاريين الإيرانيين حول العالم يبلغ 17 شخصاً، موضحا أنه جرى ارسالهم الى العراق وعمان والصين وأرمينيا والهند وقطر وأفغانستان ولبنان وبيلاروسيا وروسيا وكينيا والجزائر وتركيا وكازاخستان وجنوب افريقيا والامارات واوزبكستان.

وتابع قائلا انه يتم التخطيط لارسال مبعوثين تجاريين الى صربيا والبرازيل وباكستان، واشار الى ان أول سيدة تعين مبعوثة تجارية، جرى إرسالها إلى كازاخستان، بينما ستذهب السيدة الثانية الى ارمينيا قريبا.

الى ذلك، تسعى السلطات الايرانية الى ارسال مبعوثين تجاريين الى اندونيسيا وتركمانستان ونيجيريا وزيمبابوي والمجر وبولندا وسوريا والسعودية.