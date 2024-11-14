بينهم موظفون حكوميون ورجل أمن.. الداخلية السعودية تطيح بشبكة لتهريب المخدرات

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السعودية، يوم الخميس، بالإطاحة بشبكة لتهريب المخدرات عبر أحد المطارات الدولية في المملكة، من بين عناصرها رجل أمن وخمسة آخرين في مؤسسات حكومية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إن معلومات قادت الوزارة إلى الكشف عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات من خارج المملكة، وإدخالها عبر مطار الجوف الدولي.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على تسعة مواطنين، بينهم منتسب من وزارة الداخلية، وأربعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والشركة السعودية للكهرباء.

وبينت أن الموظفين تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات إلى المملكة مع شبكة تهريب خارجية، وذلك باستقبال الكميات المهربة وإدخالها في حقائب دون إخضاعها لإجراءات التفتيش، ونقلها، وإخفائها في مواقع ومنازل، وترويجها، والاتجار بها.