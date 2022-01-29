بينهم مسؤول محلي.. داعش يحتجز مدنيين كرهائن في مدينة الحسكة السورية

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، يوم السبت، ان خلية تابعة لتنظيم داعش احتجزت مسؤولاً محلياً وثلاثة مدنيين كرهائن في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقل المرصد في مصادر محلية قولها، إن الخلية مؤلفة من أربعة انتحاريين على الأقل، قاموا باحتجاز رئيس حي "كومين" في شارع "الأغوات" ضمن حي غويران بمدينة الحسكة، برفقة ثلاثة مدنيين كرهائن في أحد الأبنية السكنية، في حين تحاصرهم قوات مكافحة الإرهاب من الجوانب كافة.

وأشار إلى عودة الاشتباكات إلى مناطق في محيط سجن غويران ضمن مدينة الحسكة، بين قسد والأسايش من جهة، وعناصر تنظيم داعش المتوارين في المنطقة، وذلك بعد ساعات من الهدوء الحذر في المنطقة، حيث كانت القوات العسكرية تجري عمليات تفتيش للأحياء المحيطة بالسجن.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القوات العسكرية سمحت لجزء من الأهالي بتفقد منازلهم، بعد أن نزحوا منها على خلفية أحداث سجن غويران.

بينما يشهد سجن غويران هدوءً حذراً، بالتزامن مع استمرار استعصاء ما تبقى من عناصر التنظيم في مبنى يقع شمالي سجن "غويران – الصناعة" والذين "بايعوا حتى الموت"، رافضين الاستسلام تحت أي ظرف حتى اللحظة، في حين تحاصرهم القوى العسكرية من الجوانب كافة وإلى الآن لم تنفذ أي عملية عسكرية لصعوبة ذلك بسبب تحصينات الأقبية التي يتواجد فيها التنظيم، وسط معلومات عن وجود أطفال من أشبال الخلافة معهم.