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بينهم كورديان وصفر نساء.. تعرف على حكومة رئيسي المقترحة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-11T20:42:29+0000
بينهم كورديان وصفر نساء.. تعرف على حكومة رئيسي المقترحة

شفق نيوز/ قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قائمة الوزراء المقترحين إلى مجلس الشورى الإسلامي، والتي احتوت على وزيرين كورديين هما للعمل والاتصالات، كما خلت حكومته من عنصر نسوي.

وفي ما يلي قائمة الوزراء المقترحين:

وزارة الخارجية: حسين أمير عبد اللهيان

وزارة الدفاع: العميد محمد رضا قرايي آشتياني

وزارة الداخلية: أحمد وحيدي

وزارة الأمن: حجة الإسلام والمسلمين خطيب

وزارة التربية والتعليم: حسين باغلي

وزارة الاقتصاد والمالية: سيد احسان خاندوزى

وزارة الطاقة: علي أكبر محرابيان

وزارة التراث الثقافي: عزة الله ضرغامي

وزارة العمل: حجة عبد الملكي

وزارة العلوم: محمد علي زلفي كل

وزارة الزراعة: سيد جواد ساداتي نجاد

وزارة الصحة: بهرام عين اللهي

وزارة الإرشاد: محمد مهدي اسماعيلي

وزارة الصناعة: سيد رضا فاطمي أمين

وزارة النفط: جواد أوجي

وزارة العدل: أمين حسين رحيمي

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: عيسى زارع بور

وزارة الطرق وبناء المدن: رستم قاسمي

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