بينهم قائد بـ"حزب الله".. قتلى في غارات إسرائيلية جنوب لبنان (فيديو)

شفق نيوز/ نفذ الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، سلسلة من الاستهدافات على جنوب لبنان، أدت إلى مقتل 3 أشخاص بينهم قائد في كتيبة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" في منطقة دردغيا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الليل، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارة جوية أسفرت عن القضاء على أحمد عدنان بجيجا، قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك في منطقة دردغيا جنوب لبنان".

وأشار الجيش، إلى أن "بجيجا وطوال فترة الحرب، كان يقود وينفذ العديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي. وفي الأشهر الأخيرة، واصل توجيه الهجمات الإرهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مما شكل تهديدا لدولة إسرائيل ومدنييها".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته "لإزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، الخميس، في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة يحمر الشقيف بقضاء النبطية جنوب لبنان، صباح اليوم، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن شخصاً قتل وأصيب آخر بجروح إثر استهداف مركبتهما بصاروخ موجه من مسيرة إسرائيلية، اليوم الخميس، في بلدة معروب جنوب لبنان،

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، سيّارة في حي الدبش شرق بلدة يحمر الشقيف، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وفي الوقت الذي أحصت فيه الوكالة الوطنية سقوط 6 قذائف على المنطقة المستهدفة، لم تذكر أي خسائر بشرية.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص واحد في حصيلة أولية جراء غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة على طريق بلدتي معروب دردغيا بقضاء صور جنوب لبنان.

يأتي ذلك رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت أكثر من عام.