بينهم عراقيون.. عشرات المفقودين بغرق قارب مهاجرين قرب اليونان

شفق نيوز/ باشرت السلطات اليونانية، يوم الأربعاء، بعملية بحث وإنقاذ كبيرة لعشرات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم فقدوا شرق جزيرة كارباثوس، بعد غرق قارب كان يقل نحو 80 مهاجراً، بينهم عراقيون، كانوا متجهين إلى إيطاليا خلال الليل.

وقال خفر السواحل إنه بحلول الصباح الباكر، تم إنقاذ 29 شخصا، جميعهم رجال، من البحر على بعد 33 ميلا بحريا (38 ميل أو 61 كلم) شرق جنوب شرق كارباثوس، وهي جزيرة تقع في الجنوب الشرقي بين رودس وكريت، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وتم انتشال اثنين من الذين تم إنقاذهم من البحر بواسطة مروحية تابعة للقوات الجوية ونُقِلا جوا إلى كارباثوس، بينما اصطحبت سفينة قرب الموقع 27 الآخرين إلى جزيرة كوس.

وقال خفر السواحل إن الناجين من أفغانستان والعراق وإيران، وقالوا للسلطات إنه كان هناك ما يقرب من 60 إلى 80 شخصا على متن السفينة عندما غرقت.

ولم يتم العثور على ناجين آخرين بعد ظهر الأربعاء، على الرغم من استمرار جهود البحث.

وأكد من تم إنقاذهم أن القارب أبحر من منطقة أنطاليا على الساحل الجنوبي لتركيا وكان متوجها إلى إيطاليا عندما واجه مشاكل أثناء الليل.

وتسببت الرياح القوية والأمواج الشديدة في المنطقة في تعقيد جهود البحث والإنقاذ، فيما شاركت في العملية بعد ظهر الأربعاء مروحية تابعة للقوات الجوية وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وثلاث سفن تجارية.